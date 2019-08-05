Белоруссия о запрете ввоза конфет из России

Говорят, что эти конфеты вроде не соответствовала требованиям регламента Таможенного союза. Такие конфеты приобретали для столовых в школах.







Что касается причины нахождения бактерий в конфетках, они не ясны. Причины могут касаться плохого хранения конфет. Еще одна причина - загрязнение сырья. После исследования Госстандарт Белоруссии принял решение запретить их ввоз в страну.





Текст: Т. Сокот



