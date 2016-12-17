Ученые: проехаться на велосипеде на работу вовсе не полезно, а смертельно опасно для здоровья
17.12.2016 20:54 / Наука / Прочли: 82 человек
Исследователи развенчали миф о пользе поездок на работу двухколесным транспортом. Крутить педали в городе вовсе не так чудесно, как может казаться. Вместо улучшения общего состояния организма человек получает обратный эффект.
Сейчас активно пропагандируется мнение, что прокатиться с ветерком с утреца на работу шумным городом, когда остальные простаивают в пробках, и экологично, и время сэкономит, и, что главное, для здоровья хорошо. Однако бельгийские ученые спешат нас разочаровать. Как показало их последнее исследование, велопоездка в городе вовсе не полезна человеческому здоровью.
Вместо того, чтобы вдоволь надышаться свежим воздухом, велосипедист дышит загрязненным воздухом. Причем вдыхает вредных веществ в разы больше, чем тот же пешеход. При езде велосипедом человек поглощает слишком большую дозу токсических веществ, что может спровоцировать у него развитие сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.
Как убеждают авторы сенсационной научной работы, вредные частицы, которые содержатся в городском воздухе, сужают сосуды в легких человека, и циркуляция крови по его телу замедляется. Как следствие, все системы организма недополучают кислород. А больше всего страдает сердце.
Согласно выводам ученых, такой способ передвижения в городе, где атмосфера загрязнена выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий, даже опасен. Совсем другое дело, если речь идет о деревне, но в условиях города лучше воспользоваться общественным транспортом.
В связи с этим ученые рекомендуют тем, кто пытается вести здоровый способ жизни, свести для себя физические нагрузки к минимуму в случае пребывания в загрязненной среде. Лучше лишний раз сходить в тренажерку, чем устроить себе пробежку "загазированной" улицей.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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