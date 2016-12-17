Ученые: проехаться на велосипеде на работу вовсе не полезно, а смертельно опасно для здоровья





Как убеждают авторы сенсационной научной работы, вредные частицы, которые содержатся в городском воздухе, сужают сосуды в легких человека, и циркуляция крови по его телу замедляется. Как следствие, все системы организма недополучают кислород. А больше всего страдает сердце.



Согласно выводам ученых, такой способ передвижения в городе, где атмосфера загрязнена выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий, даже опасен. Совсем другое дело, если речь идет о деревне, но в условиях города лучше воспользоваться общественным транспортом.

В связи с этим ученые рекомендуют тем, кто пытается вести здоровый способ жизни, свести для себя физические нагрузки к минимуму в случае пребывания в загрязненной среде. Лучше лишний раз сходить в тренажерку, чем устроить себе пробежку "загазированной" улицей. Текст: Е. Скобелева

Вместо того, чтобы вдоволь надышаться свежим воздухом, велосипедист дышит загрязненным воздухом. Причем вдыхает вредных веществ в разы больше, чем тот же пешеход. При езде велосипедом человек поглощает слишком большую дозу токсических веществ, что может спровоцировать у него развитие сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.