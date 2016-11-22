На нефтяном комплексе, что расположен в префектуре Фукусима, случился пожар

Горело одно из зданий крупной химической корпорации "Курэха" (Kureha), чторасположенно в этом же городе. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют.





Пожар случился на территории нефтяного комплекса, который расположен в японском городе Иваки, префектура Фукусима. Это сообщение пожарного управления префектуры.





В настоящий момент пожар ликвидирован. Какая-либо информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует. О нем в СМИ представлена следующая информация: - он случился пожар в одном из зданий крупной химической корпорации "Курэха" (Kureha), что расположена в этом же городе. В СМИ нет никаких данных о пострадавших.









Текст:

Сокот Т. Н.



