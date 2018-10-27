Израиль обвиняю Иран и Сирию, что они причастны к обстрелам

Конрикус говорит, что приказы об обстрелах передавали из Дамаска, явно вовлекая иранское подразделение "Аль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции.



Конрикус предупреждает, что ответ Израиля никоим образом не будет ограничен географически. Он напомнил, что часть целей находятся в Дамаске и в подразделении "Аль-Кудс".

Конрикус говорит, что "Мы готовы активизировать действия на земле и в воздухе".

Дальше самолеты ВВС Израиля возобновили свои удары практически сразу по всему сектору Газа. Да и до этого Израиль наносил удары.

В общей сложности из Палестины на днях выпустили 34 ракеты, а Израиль смог атаковать 87 целей.

Текст: Т. Сокот



