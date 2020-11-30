Brexit: министры раскрывают следующие шаги в сельскохозяйственной политике Англии





Будет больше деревьев, лугов и водно-болотных угодий - и меньше овец и коров, поскольку спорные субсидии для фермеров в ЕС постепенно отменят.

Министры говорят, что это самый фундаментальный сдвиг в сельскохозяйственной политике за 50 лет.

Согласно прежней системе ЕС, фермеры получали деньги налогоплательщиков в зависимости от количества обрабатываемой ими земли. Чем богаче фермер, тем больше грант.

Эта схема будет заменена в Великобритании, когда переходный период после Brexit завершится 31 декабря.

Новая система под названием Environmental Land Management (ELM) будет платить фермерам, если они предотвращают наводнения, высаживают леса и помогают дикой природе.

Министр по окружающей среде Джордж Юстис сказал, что изменения не произойдут в одночасье, и что цены на продукты питания «останутся в целом стабильными».

«Это будет эволюция, а не революция», - сказал он.

Конец разговоров о Брексите вызывает серьезную озабоченность у фермеров.

Документ, опубликованный в понедельник, подтверждает, что к 2024 году старые субсидии на территории сократят вдвое и отменят к 2028 году. Сэкономленные денежные средства переведут в новую экологическую систему ELM.

Министры заявляют, что политика ЕС является неправильной с моральной точки зрения, поскольку выплачивались самые большие государственные субсидии наиболее богатым фермерам. Саудовскому миллиардеру даже дали субсидию на разведение скаковых лошадей.

Переход будет означать потрясения для фермеров, и некоторые из них могут не захотеть или не смогут приспособиться. Министры подтвердили единовременную выплату тем, кто решит выйти на пенсию «достойно».

Это должно повысить низкий уровень продуктивности фермерских хозяйств в Великобритании, поскольку, по мнению экспертов, более молодые фермеры обычно более охотно пробуют новые методы.

Фермер из Сассекса Мартин Хоул стал жертвой странностей системы грантов ЕС. Как и другие землевладельцы, он требовал субсидии в зависимости от площади земли, которую он обрабатывает. Он решил помочь диким птицам, затопив некоторые пастбища зимой естественным путем и позволив деревьям и кустарникам восстановиться.

Инспекторы ферм измерили площади, которые он выделил для сохранения - соответственно, вычли гранты, затем задним числом и отправили ему счет.

Потом они сказали, что подадут на него в суд за мошенничество. «Это было абсолютное безумие», - говорит он.

Министры говорят, что изменения приведут к «обновленному» сельскохозяйственному сектору, производящему здоровую пищу для потребления дома и за рубежом, а также к улучшению окружающей среды по всей стране.

Более подробная информация о новой политике появится со временем. Экологи говорят, что Национальный союз фермеров уже убедил правительство ослабить свои первоначальные намерения.

Фермеры жаловались, что изначально препятствия для получения грантов ELM были слишком высоки. Таким образом, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов создал то, что он называет «Стимул устойчивого развития сельского хозяйства» (SFI).

Это вознаградит фермеров за основные виды деятельности, такие как севооборот, охрана почв и предотвращение загрязнения водных путей химическими веществами.

Экологи говорят, что подобные действия - нормальная хорошая практика и не всегда должны финансироваться налогоплательщиками.

Новая система уровней

SFI - это первый уровень новой системы грантов.

Уровень 2 - это восстановление местной природы для таких действий, как создание, управление или восстановление местообитаний, управление естественными наводнениями и управление видами.

Уровень 3 - это восстановление ландшафта, который будет сосредоточен на восстановлении ландшафта и экосистемы. Это будет включать создание больших лесов, восстановление торфяников или создание и восстановление водно-болотных угодий и солончаков.

Министры выпускают информационный буклет с расписанием шагов к конечной дате прямых выплат.

Они будут предлагать фермерам помощь и советы. Они также будут предлагать гранты, например, фермерам для более тщательного обращения с жидким навозом - это основная причина загрязнения воды.

«Недостаток деталей»

Загрязнители получат письмо с предупреждением вместо автоматического штрафа. Но правительство заявляет, что будет нацелено на рецидивистов и сосредоточится на чувствительных областях.

Ричард Бенуэлл из зеленой зонтичной группы Wildlife and Countryside Link сказал: «Совершенно правильно использовать менее бюрократический подход к разовым незначительным нарушениям, но это должно сопровождаться более последовательным мониторингом и соблюдением серьезных или постоянных нарушений.

«Эти слова есть в правительственном документе, но план его фактической доставки заметно отсутствует». Он сказал обо всем плане: «Общее впечатление здесь - постоянное отсутствие деталей».

Президент NFU Минетт Баттерс сказала: «Фермеры готовы к новому миру продуктов с нулевым выбросом углерода. Нам нужно меньше пестицидов и удобрений и улучшить здоровье животных - но стимулы должны быть.

«Это будет настоящая боль для фермеров, выращивающих говядину в низинах, на возвышенностях и овец. Сколько боли мы не узнаем, пока не увидим детали, которых ждали четыре года ".

Текст: Т. Сокот



