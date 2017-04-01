В столице Парагвая полиция открыла огонь по участникам массовых протестов

В столице Парагвая Асунсьйон полицейскими в ходе протестов против внесения поправок в конституцию был застрелен молодой мужчина в здании одной из здешних партий. По словам главы Настоящей радикально-либеральной партии Эфраина Алегре, силовики "варварски" вломились в помещение политической силы, расположенное в центре города, и начали стрельбу по находившимся там манифестантам. Один молодой человек был застрелен, еще несколько получили серьезные ранения.

Напомним, столица Парагвая охвачена волнениями. Изменения в основном законе страны должны были обеспечить действующему президенту этой страны в Южной Америке Орасио Картесу право переизбираться еще на один термин. Голосами 25 сенаторов поправки, которыми правление нынешнего главы государства растягивалось еще на энное количество лет, были одобрены. Но это явное переписывание конституции под себя возмутило общественность. После позорного голосования сенаторов за поправки, позволяющие переизбрание президента, люди вышли на улицы, митинги переросли в массовые беспорядки. Демонстранты подожгли здание Конгресса. Чтобы разогнать манифестантов, силовики применили такие спецсредства, как резиновые пули и водометы. Во время волнений ранения получили 28 человек, среди которых один депутат.

Текст: Е. Скобелева