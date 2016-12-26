Пожар в астраханском кинотеатре "Октябрь" удалось локализовать

Сегодня ранним утром произошел пожар в кинотеатре "Октябрь", Астрахань. К этому времени он локализован. Пострадавших среди людей нет. Это сообщение принадлежит руководителю пресс-службы МЧС по Астраханской области Дмитрию Дубровскому.







Дубровский сообщил, что "в 05:46 (04:46 мск) произошла локализация пожара на всех участках, распространения огня удалось избежать, работы продолжаются. Пострадавших среди людей нет. Судьба крокодила, который по предварительным данным, находился в одном из аквариумов зимнего сада кинотеатра, пока остается неизвестной".





Он также сообщил, что к работе на пожаре привлекли 135 человек личного состава МЧС. Они используют 41 единицу техники.





Случившееся прокомментировала пресс-секретарь Министерства культуры и туризма Астраханской области Елена Лысенко. Она сообщила, что большую часть животных и птиц из зимнего сада кинотеатра вывезли перед его реконструкцией.





Сообщение о пожаре поступило в 01:47 по местному времени (в 00:47 мск).





Изначально о площади возгорания было сказано, что она составила порядка 300 кв. метров. Дальше она возросла в четыре раза - до 1200 кв. м.





Несколько слов о кинотеатре "Октябрь". Он строился в 1909 году. В РФ это единственный кинотеатр в России в котором есть зимний сад. Он расположен в центре Астрахани. Обратим внимание, что в этом зимнем саду растут несколько пальм. Возраст некоторых из них более 150 лет. Есть много других редких видов растений из Мексики, Бразилии, Австралии и Южной Америки.





Напомним, что в кинотеатре проводилась очень масштабная реконструкция. Его открытие запланировано на 2017 год в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии.





Текст: Т. Сокот



