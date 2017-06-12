Китай планирует активизировать международное сотрудничество в области космоса

Китай стремиться к активизации взаимодействия с другими странами в такой области как изучение и освоение космического пространства. Это заявление принадлежит председателю КНР Си Цзиньпин. Он направил письменное обращение участникам Глобальной конференции, которые занимаются исследованием космоса. Напомним, что последняя открылась 6 июня в Пекине.







Китайский лидер обратил внимание на то, что "Китай всегда уделял пристальное внимание вопросам исследования космоса и инновационным аэрокосмическим технологиям. Наша страна заинтересована в укреплении отношений сотрудничества с международным сообществом, в мирном исследовании и освоении Вселенной".





Он считает, что сегодняшние успехи в этом направлении должны позволить обеспечить прекрасное будущее для человечества.





Си Цзиньпин подчеркнул, что "в будущем аэрокосмические технологии непременно позволят осчастливить все народы мира".





Напомним, что в Пекине проходила глобальная конференция по исследованию космоса. Это мероприятие проводится уже шестой год подряд благодаря содействию Международной астронавтической федерации (IAF). Каждый в ней участвует до 1 тыс. человек.





Текст: Т. Сокот



