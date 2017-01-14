Зимняя заметель во Франции: более 237 тысяч жилищ остались без электричества в результате бури
14.01.2017 10:51 / Общество / Прочли: 265 человек
Скорость ветра зимней бури местами достигает 150 км/час.
Зимняя буря спровоцировала отключение электроэнергии в 237 тыс. жилищ в северной и северо-западной части Франции. Это сообщение принадлежит компании-оператору электросетей Enedis.
Так, в исторической области Пикардия, что расположена на север Парижа, без света остались 70 тыс. квартир. В настоящий момент восстанавливают подачу электроэнергии более 1,2 тыс. ремонтников.
Что касается скорости ветра зимней бури, которая обрушилась на Францию, она достигла местами 150 км/час. Это спровоцировало многочисленные падения деревьев на автодорогах и железнодорожных путях. В результате целый ряд автодорог департаментского статуса временно перекрыт. В настоящий момент движение восстановлено.
Так, на железных дорогах Нормандии по причине обрыва контактного провода остановились три поезда. Они практически простояли на путях всю ночь. Кстати, пассажиры лишь одного из них были размещены в ближайших населенных пунктах.
В северо-западной части Франции тоже остановился экспресс Талис". Он обслуживает линию Париж-Брюссель- Амстердам. В его вагонах практически всю ночь провели не менее 180 пассажиров. Поезд стоит в департаменте Сона до сих пор, так как обрывался контактный провод.
Крупный аэропорт у города Бове, который обслуживает в основном чартерные рейсы в Париж и из него, тоже оказался вынужден полностью прекратить свою работу. В его залах, которые очень плохо отапливаются, ночь провели приблизительно две сотни пассажиров. В настоящее время эти рейсы возобновились.
Хорошо, что в результате столь сильных морозов обошлось без жертв. Очень большую работу проделали пожарно-спасательные службы. Так, в ряде департаментов они неоднократно выезжали по вызовам приблизительно 500-600 раз. В МВД сообщили, что более 1,1 тыс. человек эвакуирована. В прибрежных районах существует опасность подтопления домов.
Ураганные ветры не спровоцировали серьезные разрушения. В МВД обратили внимание на то, что травмы средней тяжести получили 46 человек.
Напомним, что метеослужба на протяжении многих часов неоднократно предупреждала о надвигающейся зимней буре.
Сейчас сильный ветер переместился в восточную часть Франции. Одновременно он принес с собой существенное похолодание. Сначала была теплая неделя с температурой до 7 градусов тепла. Жители северных и северо-западных районов страны ожидают снег и сильный гололед.
В 11 департаментах объявили "оранжевый" уровень тревоги. Метеорологи утверждают, что такое похолодание будет продолжаться более недели. Это спровоцирует значительное нарушение в работе транспорта.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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