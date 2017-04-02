Во Флориде в воздухе столкнулись два одномоторных самолета

О происшествии известно следующее: - несколько самолетов выполняли групповой полет. Так произошло, что один из них задел крылом другой.



Два одномоторных самолета столкнулись в воздухе, район американского Эджуотера, штат Флорида. В результате случившегося погибли оба пилота. Это сообщение принадлежит шефу полиции города Дэвиду Арсиеро.





Инцидент случился над лесистой местностью. Несколько самолетов выполняли групповой полет. Так произошло, что один из них задел крылом другой. В результате, оба воздушных судна столкнулись и упали.





Согласно предварительным данным, на борту самолета других людей помимо пилотов,не было.





Федеральное авиационное управление приступило к расследованию причин случившегося.





Текст:

Т. Сокот







