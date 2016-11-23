В Японии после землетрясения случилось несколько цунами: прибрежные жители подымаются на более высокие точки местности

Напомним, что в Японии случилось землетрясение, магнитуда которого составила 5,4. После часа землетрясения цунами 1,4 метра и 90 сантиметров обрушились на Японию, а именно, Сома и на Сендай. Поэтому, прибережных жителей власти страны попросили, чтобы они поднялись на более высокие точки местности. Причина - опасность затопления. Дело в том, что большая приливная волна распространяется вниз по реке на восточном побережье Японии после землетрясения и цунами. В результате, свои жилища покинули приблизительно три тысячи человек.







Для эвакуированных к этому времени оборудованы приблизительно 60 временных пунктов сбора. Это сообщение местных властей.









Текст:

Т. Сокот



