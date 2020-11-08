В планах Греции, чтобы Израиль модернизировал ее ВВС





Суть в том, что Афины заняты переговорами с израильским концерном "Эльбит Маарахот". Они касались модернизации вертолетов Apache и их вооружения ракетами Spike NLOS.

Греция просила концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI), чтобы она модернизировала самолеты F-16 и "Мираж-2000". Речь касается новой авионики и ракетного вооружения.

Власти Греции на фоне территориальных споров с Турцией ведут переговоры с Иерусалимом по вопросу модернизации и перевооружения военно-воздушных сил.

Афины ведут переговоры с израильским концерном "Эльбит Маарахот" о модернизации вертолетов Apache и их вооружению ракетами Spike NLOS.

Также Греция просит концерн "Авиационная промышленность" (ТАА, IAI) модернизировать самолеты F-16 и "Мираж-2000". Речь касается новой авионики и ракетного вооружении.

Текст: Т. Сокот



