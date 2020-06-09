О том, что Москва встревожена размещением США ядерных зарядов малой мощности

Напомним, что ранее накануне в Министерстве обороны США заявили, что размещение подобных зарядов нужно для ответа таким странам, как Россия. Они считают, что применение ядерного оружия малой мощности дает им преимущество перед США,



Рябков говорит, что США тем самым реально понижают порог применения ядерных зарядов.

Его мнение следующее: "Это актуализирует предложения РФ по неразвязыванию ядерной войны".

Рябков считает, что международное сообщество противодействует опасным шагам Вашингтона в ядерной сфере.

Текст: Т. Сокот



