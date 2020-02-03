Brexit: Борис Джонсон излагает видение торговой сделки между Великобританией и ЕС

Позднее премьер-министр выступит с речью в Лондоне, чтобы призвать к соглашению о свободной торговле в канадском стиле, и пригрозит уйти, если никто не ударится.



«Нет необходимости в соглашении о свободной торговле, предусматривающем принятие правил ЕС», - сказал он.

Но премьер-министр Ирландии заявил, что Великобритании необходимо согласиться на равные условия игры.

В соответствии с соглашением между ЕС и Канадой, импортные тарифы на большинство товаров отменят между двумя странами, хотя все еще существуют таможенные проверки и проверки НДС.

Поток услуг, таких как банковские услуги, что гораздо важнее для Великобритании, между Канадой и ЕС ограничен.

Лео Варадкар сказал в воскресенье, что сделка в стиле Канады с Великобританией возможна, но «Канада - это не Великобритания», и здесь нужны общие правила и стандарты.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила, что переговоры будут «трудными, справедливыми и быстрыми», но чем ближе Великобритания хотела быть к блоку, тем больше ее общих правил она должна соблюдать.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье изложит свой подход к переговорам в понедельник.

Джонсон будет использовать речь о «раскрытии потенциала Британии», чтобы поднять перспективу возврата Великобритании к условиям Всемирной торговой организации (ВТО), если руководители ЕС откажутся подписать соглашение о свободной торговле в канадском стиле.

В своем выступлении премьер-министр скажет: «Нам часто говорили, что мы должны выбирать между полным доступом к рынку ЕС, принятием его правил и судов по норвежской модели или амбициозным соглашением о свободной торговле, которое открывает рынки и избегает полной защиты регулирования ЕС на примере Канады.

«Мы сделали свой выбор - мы хотим соглашение о свободной торговле, аналогичное соглашению Канады, но в очень маловероятном случае, если мы не добьемся успеха, тогда наша торговля должна будет основываться на нашем существующем соглашении о выходе из ЕС.

Вопрос в том, согласны ли мы на торговые отношения с ЕС, сопоставимые с Канадой - или, скорее, с Австралией.

«В любом случае, я не сомневаюсь, что Британия будет процветать».

Переговорщик ЕС Мишель Барнье изложит свой подход к переговорам в понедельник. Он отвергнет требование Великобритании принять Брюссельские правила «о политике в области конкуренции, субсидиях, социальной защите, окружающей среде или чем-либо подобном, равно как и ЕС должен быть обязан принять правила Великобритании».

Премьер-министр добавит, что он будет добиваться «прагматического соглашения о безопасности, защищая наших граждан без нарушения автономии наших соответствующих правовых систем».

Критики ударили по предложению г-на Джонсона о заключении сделки с ЕС «как в Австралии» с действующим лидером либерал-демократов сэром Эдом Дэйви, назвав это «сделкой не во всем, кроме имени».

Сэр Эд добавил: «Преднамеренное ограничение нашей торговли - не что иное, как политика выжженной земли для нашей экономики».

В дополнение к соглашению с ЕС, правительство также хочет добиться прогресса в заключении соглашений о свободной торговле с такими странами, как США, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Торговые переговоры между Великобританией и ЕС должны начаться в марте, и собственный подход блока к переговорам должен быть согласован всеми 27 государствами-членами.

Хотя Великобритания официально покинула ЕС в пятницу, в 23:00 по Гринвичу, она будет придерживаться правил ЕС в течение переходного периода, который заканчивается в декабре этого года - премьер-министр заявил, что он не будет продлен.

Текст: Т. Сокот