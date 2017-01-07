В сильнейший мороз жители подмосковного Королева остались без тепла

По последним данным, без тепла оставались 16 домов, в которых проживает примерно тысяча людей. Обещали, что их подключат к 16:00. Коммунальщики проводят земляные и сварочные работы, чтобы подключить дома к системе отопления.



Также 6 января в Подмосковье произошла авария на электроподстанции, обеспечивающей светом Люберцы и Котельники. После восстановления электроснабжения и пуска горячей воды в дома произошел прорыв теплотрассы, и ряд многоэтажек остался без отопления.

Кстати, рождественская ночь в Москве стала наиболее морозной в текущем веке. По данным синоптиков, холоднее всего было в районе ВДНХ – -29,9 градуса. В области мороз был еще сильнее – до -33,5 градуса. Таких холодов в Рождество столица России не знала уже 120 лет: в 1881 году столбики термометров опускались до -35 градусов за Цельсием.

Текст: Е. Скобелева