В сильнейший мороз жители подмосковного Королева остались без тепла
Шесть десятков многоквартирных домов в наукограде Королеве остались без отопления из-за коммунальной аварии, произошедшей утром 7 января. Массовое отключение произошло в 06:30. В большинстве домов обогрев восстановили в течение двух часов.
По последним данным, без тепла оставались 16 домов, в
которых проживает примерно тысяча людей. Обещали, что их подключат к 16:00. Коммунальщики
проводят земляные и сварочные работы, чтобы подключить дома к системе
отопления.
Также 6 января в Подмосковье произошла авария на электроподстанции,
обеспечивающей светом Люберцы и Котельники. После восстановления
электроснабжения и пуска горячей воды в дома произошел прорыв теплотрассы, и ряд
многоэтажек остался без отопления.
Кстати, рождественская ночь в Москве стала наиболее
морозной в текущем веке. По данным синоптиков, холоднее всего было в районе
ВДНХ – -29,9 градуса. В области мороз
был еще сильнее – до -33,5 градуса. Таких холодов в Рождество столица России не
знала уже 120 лет: в 1881 году столбики термометров опускались до -35 градусов
за Цельсием.
Текст: Е. Скобелева