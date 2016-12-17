Обама обозвал Россию слабой страной, производящей только нефть, газ и оружие

Складывается такое впечатление, что последний свой спитч, произнесенный в должности президента Соединенных Штатов, 45-1 по счету глава США Барак Обама чуть менее, чем полностью, решил отвести обсуждению вопросов, касающихся России.

На своей последней в качестве президента пресс-конференции Обама пообщался с журналистами о мифических вмешательствах Российской Федерации и лично российского лидера Владимира Путина во внутренние американские дела.

Сперва Обама рассказал присутствующим о том, как якобы после того, как он пригрозил персонально Путину, прекратились хакерские атаки на американские госучреждения и организации политических партий.

Затем пока еще действующий президент Америки и вовсе, не соблюдая дипломатичности, назвал Россию слабой страной и, что читается в его словах, сырьевым придатком. И добавил, что она, дескать, ничего не производит такого, что люди из других стран хотели бы покупать. Не считая газа, нефти и вооружения.

Текст: Е. Скобелева