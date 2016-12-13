Идеальный диван: четыре основных критерия выбора
13.12.2016 16:13 / Общество / Прочли: 111 человек
Диван, как элемент интерьера, это значимый компонент домашнего уюта. Поэтому к вопросу выбора дивана требуется отнестись серьезно.
Удобность
Выбор дивана во многом зависит от персональных предпочтений человека. Как правило, большой угловой диван чаще всего производится с составной спинкой, это делает его невероятно комфортабельным и мягким. А вот изделия со сплошной спинкой характеризируются более жестким «характером» и менее удобной посадкой, зато на них удобнее спать. Также следует ориентироваться на то, как часто Вы собираетесь использовать диван -- будет это гостевой диван для одноразового ночлега или же Вы на нем будете спать каждую ночь. Более детально ознакомиться с различными видами диванов и ценами на них можно на https://www.zvet.ru/.
Надежность
Важно обращать внимание на материал, из которого выполнена рама дивана. Если это бук или береза, то изделие прослужит хозяевам около 5-7 лет. Идеальным вариантом является дубовая рама из массива, данный материал будет эксплуатироваться не один год. Также ключевым фактором долговечности является способ изготовления рамы. К примеру, составная рама может деформироваться за годы использования, а рама из массива сохранит конструкцию на долгие годы.
Размер
Приобретая диван, человеку предстоит сделать выбор между синтетическим наполнением и пружинным. Если необходим огромный диван с большим уровнем жесткости, то покупателю придется выбирать между пружинными наполнителями. Синтетические аналоги используются при производстве небольших моделей.
Универсальность
Фактор универсальности в задаче, как подобрать диван для семьи, заключается в выборе обивки. Преимущественно от характеристик этой части изделия зависит, как длительно оно будет гармонировать с интерьером помещения. Наиболее популярной обивкой считается кожа. Однако такого рода диван тяжело чистить и ухаживать за ним нужно очень аккуратно. Более практичный вариант – синтетическая ткань с примесями разнообразных волокон. Она не поглощает грязь, поэтому чистка дивана становится легкой и решаемой задачей. Выбор обивки может обозначить и основную стилевую концепцию всей комнаты.
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Источник: LadyVenus.ru
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