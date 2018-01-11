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Визитные карточки: правила оформления и наполнения информацией

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Визитные карточки: правила оформления и наполнения информацией

11.01.2018 18:31 / Общество / Прочли: 165 человек

Визитная карточка – это не просто печатный материал для передачи нужной информации заинтересованному лицу. 

Это еще и хороший рекламный инструмент, которым следует обязательно обзавестись, занимаясь предпринимательством. Именно качественно выполненная визитка поможет вам в продвижении компании и привлечении новых клиентов, партнеров. Если вы решили заняться бизнесом или уже имеете свое дело, то непременно закажите подобную полиграфическую продукцию на сайте http://raster-spb.ru/polygraphy/cut-away/. Здесь вы найдете много готовых решений, а также сможете изготовить визитку по индивидуальному дизайну по доступной цене.

Особенности изготовления

Неважно, решитесь вы самостоятельно создавать дизайн визитки или доверите это специалисту, особенности ее составления вы обязаны знать. Помните, что от этого полиграфического материала зависит то, какое впечатление вы произведете на клиентов и партнеров.

В первую очередь стоит определиться со стилем и цветовой гаммой. В последнем случае лучше отдать предпочтение корпоративным цветам. Так вы сможете поспособствовать продвижению компании и повышению узнаваемости бренда.

Не менее важно правильно выбрать материал, размер и способ печати. Если предполагается наличие объемной печати, то лучше выбрать шелкографию, а для рядовых случаев подойдут офсетный и цифровой способы. В каждом случае изделию можно придать оригинальность с помощью вырубки, тиснения фольгой, лакирования и прочих современных типографических приемов.

Требования к оформлению

Визитные карточки разделяют на личные и деловые. Оформление и наполнение у них разное. Личные визитки можно выполнять в свободном стиле. В них указывают в основном только контактная информация и важные данные о владельцы. Используются такие печатные материалы при неофициальном общении.

Деловые визитки – совсем другое дело. Их используют для презентаций, раздачи в ходе деловых встреч, переговоров с партнерами. Именно поэтому к ним предъявляются строгие требования по оформлению. Яркие цвета здесь неуместны. Возможно лишь размещение цветного логотипа компании. Кроме этого, деловая визитка должна нести максимум полезной информации. На ней необходимо указывать название компании, профиль ее деятельности, данные об услугах или реализуемых продуктах, личные данные владельца, его должность, контакты для связи. Если у вас большая компания, то следует позаботиться об изготовлении визиток для всех сотрудников компании. Причем все материалы должны быть в одном стиле. Такой подход к рекламе позволит сформировать положительный имидж вашей организации.

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Источник: LadyVenus.ru
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