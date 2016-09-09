В Томской области утонул 8-летний мальчик, спасая младшую сестру
Следователи в Томской области по факту гибели 8-летнего мальчика в реке Обь в городе Колпашево возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ребенок с сестрой пошли к реке недалеко от дома без взрослых.
По данным следствия, днем 4 сентября в Колпашево двое детей – шестилетняя девочка и ее восьмилетний брат – пришли на берег реки Обь на перекрестке переулка Моховой и улицы Дзержинского. Девочка по неосторожности сорвалась с берега и упала в воду. Брат пробовал ее вытянуть, тоже упал в воду и утонул.
Девочку спас случайный прохожий. Три дня продолжались
поиски второго ребенка. 7 сентября тело погибшего мальчика было обнаружено на
берегу реки. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех
обстоятельств трагического происшествия.
Текст:
А. Замятина