В Томской области утонул 8-летний мальчик, спасая младшую сестру

По данным следствия, днем 4 сентября в Колпашево двое детей – шестилетняя девочка и ее восьмилетний брат – пришли на берег реки Обь на перекрестке переулка Моховой и улицы Дзержинского. Девочка по неосторожности сорвалась с берега и упала в воду. Брат пробовал ее вытянуть, тоже упал в воду и утонул.

Девочку спас случайный прохожий. Три дня продолжались поиски второго ребенка. 7 сентября тело погибшего мальчика было обнаружено на берегу реки. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагического происшествия.

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А. Замятина