В Бразилии есть жертвы тюремного бунта - 9 человек
04.01.2018 00:35 / Общество / Прочли: 148 человек
Пресс-служба Исполнительного надзора над пенитенциарными учреждениями штата Гояс, Бразилия, проинформировала общественность о том, что в одной из тюрем штата произошел бунт.
Есть жертвы этого бунта - девять человек. В числе раненых 14 человек.
В СМИ об этом происшествии обнародована следующая информация: - "столкновения заключенных произошли из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками. Отбывающие наказание устроили пожар, подпалив тюремные матрасы... В результате ЧП погибли девять человек, еще 14 получили ранения, 106 заключенных совершили побег, 29 из них уже пойманы... Еще 127 заключенных сбежали во время беспорядков, но вернулись добровольно".
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Совет безопасности ООН: Китай с 6 января ограничил экспорт сырой нефти в КНДР
07.01.2018 15:39 / ЭкономикаСогласно резолюции 2397 Совета безопасности ООН, Китай с 6 января начал вводить ограничения, которые касаются ...
В акваторию Черного моря заходил американский ракетный эсминец "Карни"
07.01.2018 14:13 / В миреРечь идет о ракетном эсминце ВМС США "Карни" (USS Carney DDG64) с системой ПРО "Иджис" (Aegis). Он два дня том...
Землетрясение в Японии: нештатные ситуации на японских АЭС не зафиксированы
07.01.2018 14:01 / ПроисшествияВ результате землетрясения в Японии, магнитуда которого составила 4,8, нештатные ситуации на японских АЭС спец...
Решение администрации Дональда Трампа: США оставили Пакистан без такой суммы денег как $900 млн
07.01.2018 12:30 / В миреВ планах США было выделить Пакистану с целью проведения антитеррористических операций очень огромную сумму ден...
С понедельника Сеул и Пхеньян планируют провести переговоры на высшем уровне
07.01.2018 12:16 / В миреСеверная Корея дала согласие провести переговоры с Республикой Корея. ...
В Японии было ошибочное оповещение о приближающемся мощном землетрясении
07.01.2018 11:51 / ПроисшествияИзвестно, что говорили, что магнитуда подземного толчка была не такой большой – она составила всего 3,9....
Аэропорт в Нью-Йорке начал работать после того, как его временно закрыли по причине непогоды
07.01.2018 11:36 / ОбществоРечь идет о возобновлении работы аэропорта Ла-Гуардия, что находится в Нью-Йорке. Напомним, что он был временн...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об эмиссии первых ста миллионов венесуэльской криптовалюты
07.01.2018 11:34 / ЭкономикаПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро сделал следующее заявление на предмет выпуска первых ста миллионов национал...
Снегопады в восточных и центральных провинциях Китая оказались причиной гибели людей
06.01.2018 23:41 / ОбществоВ числе погибших 10 человек. Всего момент ущерб от стихии составил приблизительно $76 млн....
В Нью-Йорке прийнято решение объявить режим ЧС по причине снегопада
06.01.2018 23:37 / ОбществоГубернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо оставил в своем твиттере сообщение по поводу непогоды и принятия мер.&n...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар