В Бразилии есть жертвы тюремного бунта - 9 человек

Есть жертвы этого бунта - девять человек. В числе раненых 14 человек.



В СМИ об этом происшествии обнародована следующая информация: - "столкновения заключенных произошли из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками. Отбывающие наказание устроили пожар, подпалив тюремные матрасы... В результате ЧП погибли девять человек, еще 14 получили ранения, 106 заключенных совершили побег, 29 из них уже пойманы... Еще 127 заключенных сбежали во время беспорядков, но вернулись добровольно".

Текст: Т. Сокот



