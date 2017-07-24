На Камчатке учеными открыт новый минерал

Группа ученых, которая представляет Россию и Австралию, открыла на Камчатке новый минерал. Его название - наталиямаликит (nataliyamalikite) в честь Наталии Малик. Она – ценный научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском. Информацию этого характера представила пресс-служба Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).







Текст сообщения носит следующий характер: - "новый минерал образуется в фумаролах - трещинах в склонах вулканов, через которые выделяются горячие газы с температурой 620 - 640°C. Его нашли на камчатском вулкане Авачинская сопка. С химической точки зрения наталиямаликит представляет собой иодид таллия".





Пресс-служба сообщила, что минерал и его недавно одобрила Комиссия Международной минералогической ассоциации по новым минералам и названиям минералов.





Один из авторов исследования - профессор Университета Монаша Джоэла Брюггера. Как раз его сообщение и обнародовала пресс-служба. Брюггер сообщил, что "открытие нового минерала означает, что мы сможем лучше понять, как металлы выделяются из источников, расположенных в глубинах нашей планеты, и сосредотачиваются на небольших уровнях, чтобы сформировать рудные месторождения. Это даст нам уникальное представление о процессах, ответственных за геохимическую эволюцию нашей планеты".

Текст:

Т. Сокот



