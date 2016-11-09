Метеорологи пугают москвичей грядущим «снежным апокалипсисом»
Отечественные синоптики прогнозируют обильные осадки в конце недели.
С четверга
по пятницу, согласно данным метеорологов центра погоды «Форос», москвичей
ожидает «снежный апокалипсис»: за двое суток, по прогнозам синоптиков, в
столице выпадет по наименьшей мере треть месячной нормы осадков.
В центре
предупреждают, что среда по сравнению с концом рабочей недели покажется
затишьем перед бурей. А уже в четверг над регионом пронесется балканский циклон
и принесет с собой непогоду: сильные снегопады, метель, которые вскоре сменятся ледяными дождями при околонулевых
температурах воздуха. В связи с этим особенно внимательными следует быть
автомобилистам: на дорогах ожидается сильная гололедица.
По этому
поводу в «Форосе» пугают жителей столицы «транспортным коллапсом»: «это и
автомобилей касается, и самолетов. Из дома в эти дни лучше вообще не выходить,
это будет настоящий снежный «апокалипсис».
Как
прогнозируют специалисты метеослужбы, за два дня в Москве выпадет треть, а кое-где
и половина месячной нормы осадков – как минимум 15-20 мм. По данным
синоптиков, нормализуется ситуация в выходные, отметки термометров понизятся до
слабоотрицательных значений. Местами выпадет снег.
В Гидрометцентре
России извещают о сильном ветре в столице в четверг и пятницу. «В четверг ветер
ожидается юго-восточный, 5-10 м/с порывами 12-17 м/с. В пятницу на дорогах
будет гололед, ветер 5-10 м/с с порывами 12-17 м/с», – сообщили в метеослужбе.
Текст: Е. Скобелева