Метеорологи пугают москвичей грядущим «снежным апокалипсисом»

С четверга по пятницу, согласно данным метеорологов центра погоды «Форос», москвичей ожидает «снежный апокалипсис»: за двое суток, по прогнозам синоптиков, в столице выпадет по наименьшей мере треть месячной нормы осадков.

В центре предупреждают, что среда по сравнению с концом рабочей недели покажется затишьем перед бурей. А уже в четверг над регионом пронесется балканский циклон и принесет с собой непогоду: сильные снегопады, метель, которые вскоре сменятся ледяными дождями при околонулевых температурах воздуха. В связи с этим особенно внимательными следует быть автомобилистам: на дорогах ожидается сильная гололедица.

По этому поводу в «Форосе» пугают жителей столицы «транспортным коллапсом»: «это и автомобилей касается, и самолетов. Из дома в эти дни лучше вообще не выходить, это будет настоящий снежный «апокалипсис».

Как прогнозируют специалисты метеослужбы, за два дня в Москве выпадет треть, а кое-где и половина месячной нормы осадков – как минимум 15-20 мм. По данным синоптиков, нормализуется ситуация в выходные, отметки термометров понизятся до слабоотрицательных значений. Местами выпадет снег.

В Гидрометцентре России извещают о сильном ветре в столице в четверг и пятницу. «В четверг ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с порывами 12-17 м/с. В пятницу на дорогах будет гололед, ветер 5-10 м/с с порывами 12-17 м/с», – сообщили в метеослужбе.

Текст: Е. Скобелева