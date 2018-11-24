Снова обвалились цены на нефть

В частности, это в некоторой степени касается нефти марка Brent. Она в этот раз подешевела 1,04%, составив таким образом до 61,95 доллара за баррель.



Что касается марки WTI, цена на нее тоже обвалилась на 2,49%. Она сейчас стоит 53,27 доллара за баррель.

Главный повод для падения цен – это опасения в том, что нефтедобывающие страны продолжают добывать «черное золото» в большем объеме, нежели это действительно необходимо миру.

Текст: Т. Сокот



