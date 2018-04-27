Пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook: военно-морских силах формируют кадровый центр

Текст сообщения пресс-службы ВМС ВСУ в Facebook носит следующий характер: "кадровый центр Военно-морских сил ВС Украины будет выполнять задачи по внедрению в украинских ВМС кадрового менеджмента. Основными его функциями будут создание эффективной системы управления карьерой военнослужащих, обеспечение прозрачной и добропорядочной системы отбора, расстановка и назначение личного состава на должности".



Что касается основной особенности штата кадрового центра – это персонализация в работе со всеми категориями военных по отношению к планированию карьеры и прохождения службы.





Текст: Т. Сокот



