Магнитные доски на холодильник

Интересно, что даже у такой мелкой вещи, не имеющей каких-то ценных технических характеристик есть законное право на авторство. Еще в 1954 году патент на их производство был выдан Джону Уитли, а изделия использовались лишь в качестве держателя для деловых бумаг на металлических плоскостях.



Ставшие популярными, эти милые вещицы сейчас являются отличным сувениром, также, как и поисковые магниты от https://rosmagnit.ru/poiskovie-magniti. Мы покупаем их как воспоминание о посещении какого-либо особенного места и достопримечательности. Магнитики поистине становятся самым популярным презентом, а дизайнеры придумывают неисчислимое количество новых вариантов. Как только не изощряются производители!

Магнитная доска для рисования

Не так давно стала набирать обороты новая идея - магнитная доска на холодильник – ноу-хау, которое пришлось по душе всем без исключения.

Это очень практичные, удобные, неприхотливые в быту вещи, которые легко крепятся к холодильнику. На них просто рисовать и мелом, и маркером, в зависимости от выбранной модели. Все записи и рисунки с легкостью удаляются влажной губкой. А главное – доска снимается и сворачивается в рулон, не испортив поверхности холодильника, в отличие от наклеек, оставляющих следы и не пригодных для повторного использования.

Кто же покупает эти интересные предметы:

молодая пара, чтобы писать друг другу настенные СМСки; мамы для своих маленьких домочадцев, чтобы они учились писать и рисовать, пока мамы занимаются своими домашними делами; друзья, чтобы преподнести этот презент в качестве прикольного атрибута; хозяйки, чтобы записать новый интересный рецепт; те, кто любит оставлять напоминания для своих близких.

Что мы продаем

Интернет-магазины предлагает вашему вниманию магнит и магнитные доски. Это изделия плоских, объемных, рельефных, геометрически различных конфигураций, изображений и оттенков.

Вы не знаете, как увлечь вашего ребенка? Познакомьте его с идеей коллекционирования, а предметом выбирайте эти простые, но такие занятные вещицы.

Магнитная доска и магниты, купить которые вы можете у нас, сделают интерьер кухни более веселым и эстетичным, а яркий холодильник станет ключевым звеном в дизайне кухни. Если вы посетили интернет-магазин – не проходите мимо этих стильных акцентов для кухни!

Пусть ваши родные и близкие знают о том, как трепетно вы их любите, а новый рисунок или нежная надпись напоминает им об этом каждый день!