В результате ДТП с автобусом, Владимирская область, погибли сразу три человека

Речь идет о столкновении мотоцикла с рейсовым автобусом, участок автодороги "Ковров - Мстера", рядом с деревней Гладышево, Владимирская область. Информация этого характера принадлежит пресс-службе УМВД по региону. Ее текст сообщения носит следующий характер: - "В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и двое пассажиров мотоцикла "Иж" - мужчины 30-35 лет и девушка 20-25 лет (данные уточняются). Никто из семи граждан, находившихся на момент столкновения в салоне автобуса, не пострадал".







В результате этой трагедии погибли три человека.









Предварительная информация о происшествии такова: - водитель мотоцикла "Иж" выехал на полосу дороги, которая предназначена для встречного движения. Здесь он столкнулся с автобусом, выполнявшим рейс "Ковров - Пантелеево".





Текст: Т. Сокот



