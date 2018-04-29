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Ушел из жизни экс-президент Гватемалы и действующий мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу

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Ушел из жизни экс-президент Гватемалы и действующий мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу

29.04.2018 08:38 / Общество / Прочли: 808 человек

Альваро Арсу ушел из жизни в возрасте 72 лет, проинформировал общественность член столичного муниципального совета Розу Марию Ботрон.

Что касается причины смерти - сердечный приступ. Он случился у бывшего лидера Гватемалы в тот момент, когда он играл в гольф.
Свои соболезнования по факту смерти Арсу выразил нынешний президент республики Джимми Моралес. Лидер страны на странице в Twitter написал следующее: - «Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению». 
Напомним, что Арсу занимал пост президента Гватемалы в период с 1996 по 2000 годы. Его заслуга в том, что он подписал в 1996 году мирное соглашения между правительством и повстанцами блока Гватемальского национального революционного единства, завершившего 36-летнюю гражданскую войну в стране. В ходе этой войны погибли и пропали без вести приблизительно 200 тыс. человек. Напомним, что он занимал пост мэра столицы Гватемалы с 2004 года.

 Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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