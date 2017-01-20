Ученые: занятия в тренажерном зале не способствуют снижению веса

Физические упражнения, конечно, в целом укрепляют и омолаживают организм, но не дают ожидаемого эффекта в плане потери веса. В среднем удается избавиться от 3% массы тела за год. Чтобы найти причину, американские ученые провели эксперимент на мышах.



15 грызунов регулярно тренировались на беговых колесах. Изначально дневной расход энергии у животных резко вырос. Но спустя неделю этот показатель стабилизировался, хотя бегали подопытные еще больше. Исследователи заметили, что у животных усилился аппетит и снизилась активность между тренировками. Поэтому общий расход энергии за день уменьшился.

Специалисты рекомендуют кроме физических упражнений внимательно следить за питанием и стараться быть активным в течение всего дня, а не только во время тренировки.

Текст: Е. Скобелева