Ученые: занятия в тренажерном зале не способствуют снижению веса
Несмотря на регулярные тренировки в спортзале, многим людям не удается похудеть до желаемого размера. Сотрудники Национального института здоровья (США) решили выяснить, в чем же причина того, что занятия в тренажерном зале не помогают сбросить килограммы.
Физические упражнения, конечно, в целом укрепляют и
омолаживают организм, но не дают ожидаемого эффекта в плане потери веса. В среднем
удается избавиться от 3% массы тела за
год. Чтобы найти причину, американские
ученые провели эксперимент на мышах.
15 грызунов регулярно тренировались на беговых колесах. Изначально
дневной расход энергии у животных резко вырос. Но спустя неделю этот показатель
стабилизировался, хотя бегали подопытные еще больше. Исследователи заметили,
что у животных усилился аппетит и снизилась активность между тренировками. Поэтому
общий расход энергии за день уменьшился.
Специалисты рекомендуют кроме физических упражнений внимательно
следить за питанием и стараться быть активным в течение всего дня, а не только
во время тренировки.
Текст: Е. Скобелева