Covid-19: в Италии ужесточаются правила из-за всплеска случаев коронавируса





Премьер-министр Джузеппе Конте в маске заявил, что такие меры крайне необходимы «во избежание новой изоляции».

Мэры получат право закрывать общественные места после 21:00, а время работы ресторанов и размер разрешенных групп уменьшатся. Эти шаги предприняли после того, как Италия второй день подряд зафиксировала самый высокий ежедневный уровень заражения.

Еще 11 705 новых случаев объявили в воскресенье. Этт показатель побил предыдущий рекорд, установленный днем ранее в субботу, в 10 925 случаев.

Италия - европейская страна, наиболее пострадавшая в начале пандемии. В настоящее время зарегистрировано 414000 подтвержденных случаев коронавируса.

Премьер-министр сказал в телеобращении в воскресенье вечером: «Мы не можем терять время, мы должны принять меры, чтобы избежать всеобщей изоляции, которая может серьезно подорвать экономику.

«Правительство здесь, но каждый должен внести свой вклад».

Он добавил: «Самыми эффективными мерами остаются основные меры предосторожности: маска, дистанция и гигиена рук. Мы должны обращать внимание на ситуации, когда мы теряем бдительность - с родственниками и друзьями. В этих ситуациях требуется максимальная осторожность».

Изменения в школьном обучении в основном коснулись старших школьников. Время начала будет позже, и будет поощряться дальнейшее дистанционное обучение

Бары и рестораны закрываются в полночь. После 18:00 разрешат только обслуживание столиков. Максимум в группе – шесть человек.

Местные конференции и фестивали приостановлены.

Любительские контактные виды спорта должны прекратиться.

Тренажерные залы и бассейны должны будут адаптироваться к новым протоколам в течение семи дней.

Интересен вопрос, как Европа справляется с ростом числа заболевших?

Ряд стран усилили свой подход к коронавирусу, поскольку так называемая «вторая волна» инфекций продолжает расти.

Во Франции в субботу зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения - 32 427 человек, а в воскресенье - около 30 000.

Тем не менее, рост числа подтвержденных случаев в Европе следует противопоставить значительно возросшему количеству тестов, которые сейчас проходят, по сравнению с первой большой волной еще в марте месяце.

В девяти крупных французских городах, включая столицу Париж, действует комендантский час с 21:00 до 06:00 как минимум на месяц. У любого выходящего в таком случае должна быть уважительная причина, в противном случае его оштрафуют на 135 евро (158 долларов США; 123 фунта стерлингов).





С понедельника все бары и рестораны в Бельгии закроют на четыре недели, а с 00:00 до 05:00 будет действовать комендантский час с запретом на продажу алкоголя после 20:00.

«Я полностью осознаю, что эти меры очень, очень суровы», - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. «Ближайшие недели будут очень трудными, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего».

В воскресенье Швейцария отреагировала на резкое увеличение числа инфекций, сделав с понедельника обязательным ношение маскировочных изделий в общественных местах внутри помещений. Также запрещены публичные собрания более 15 человек.

Чешская Республика заявила в воскресенье, что подождет две недели, прежде чем принять решение о необходимости полной изоляции. В настоящее время в стране самый высокий уровень заражения коронавирусом в Европе, закрыта большая часть гостиничного сектора и переведены школы на дистанционное обучение.

Ирландия собирается объявить о более жестких ограничениях в понедельник. Министр сказал, что локальной политики было недостаточно, и подразумевал, что кабинет рассматривает подход «четвертого уровня», который закроет все второстепенные предприятия.

В субботу в Германии был зафиксирован ежедневный рекорд новых инфекций. Канцлер Ангела Меркель призвала людей оставаться дома и по возможности избегать поездок.

В Нидерландах премьер-министр Марк Рютте признал, что ему следовало дать королевской семье лучший совет после того, как они прервали поездку в Грецию на фоне общественного недовольства тем, что уехали в отпуск вскоре после того, как правительство ввело частичную изоляцию.

Текст: Т. Сокот



