Covid-19: в Италии ужесточаются правила из-за всплеска случаев коронавируса
19.10.2020 07:37 / В мире / Прочли: 375 человек
Италия объявила о новом пакете мер по ужесточению ограничений на фоне всплеска случаев коронавируса.
Премьер-министр Джузеппе Конте в маске заявил, что такие меры крайне необходимы «во избежание новой изоляции».
Мэры получат право закрывать общественные места после 21:00, а время работы ресторанов и размер разрешенных групп уменьшатся. Эти шаги предприняли после того, как Италия второй день подряд зафиксировала самый высокий ежедневный уровень заражения.
Еще 11 705 новых случаев объявили в воскресенье. Этт показатель побил предыдущий рекорд, установленный днем ранее в субботу, в 10 925 случаев.
Италия - европейская страна, наиболее пострадавшая в начале пандемии. В настоящее время зарегистрировано 414000 подтвержденных случаев коронавируса.
Премьер-министр сказал в телеобращении в воскресенье вечером: «Мы не можем терять время, мы должны принять меры, чтобы избежать всеобщей изоляции, которая может серьезно подорвать экономику.
«Правительство здесь, но каждый должен внести свой вклад».
Он добавил: «Самыми эффективными мерами остаются основные меры предосторожности: маска, дистанция и гигиена рук. Мы должны обращать внимание на ситуации, когда мы теряем бдительность - с родственниками и друзьями. В этих ситуациях требуется максимальная осторожность».
Изменения в школьном обучении в основном коснулись старших школьников. Время начала будет позже, и будет поощряться дальнейшее дистанционное обучение
Бары и рестораны закрываются в полночь. После 18:00 разрешат только обслуживание столиков. Максимум в группе – шесть человек.
Местные конференции и фестивали приостановлены.
Любительские контактные виды спорта должны прекратиться.
Тренажерные залы и бассейны должны будут адаптироваться к новым протоколам в течение семи дней.
Интересен вопрос, как Европа справляется с ростом числа заболевших?
Ряд стран усилили свой подход к коронавирусу, поскольку так называемая «вторая волна» инфекций продолжает расти.
Во Франции в субботу зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения - 32 427 человек, а в воскресенье - около 30 000.
Тем не менее, рост числа подтвержденных случаев в Европе следует противопоставить значительно возросшему количеству тестов, которые сейчас проходят, по сравнению с первой большой волной еще в марте месяце.
В девяти крупных французских городах, включая столицу Париж, действует комендантский час с 21:00 до 06:00 как минимум на месяц. У любого выходящего в таком случае должна быть уважительная причина, в противном случае его оштрафуют на 135 евро (158 долларов США; 123 фунта стерлингов).
С понедельника все бары и рестораны в Бельгии закроют на четыре недели, а с 00:00 до 05:00 будет действовать комендантский час с запретом на продажу алкоголя после 20:00.
«Я полностью осознаю, что эти меры очень, очень суровы», - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. «Ближайшие недели будут очень трудными, но мы должны принять эти меры, чтобы избежать худшего».
В воскресенье Швейцария отреагировала на резкое увеличение числа инфекций, сделав с понедельника обязательным ношение маскировочных изделий в общественных местах внутри помещений. Также запрещены публичные собрания более 15 человек.
Чешская Республика заявила в воскресенье, что подождет две недели, прежде чем принять решение о необходимости полной изоляции. В настоящее время в стране самый высокий уровень заражения коронавирусом в Европе, закрыта большая часть гостиничного сектора и переведены школы на дистанционное обучение.
Ирландия собирается объявить о более жестких ограничениях в понедельник. Министр сказал, что локальной политики было недостаточно, и подразумевал, что кабинет рассматривает подход «четвертого уровня», который закроет все второстепенные предприятия.
В субботу в Германии был зафиксирован ежедневный рекорд новых инфекций. Канцлер Ангела Меркель призвала людей оставаться дома и по возможности избегать поездок.
В Нидерландах премьер-министр Марк Рютте признал, что ему следовало дать королевской семье лучший совет после того, как они прервали поездку в Грецию на фоне общественного недовольства тем, что уехали в отпуск вскоре после того, как правительство ввело частичную изоляцию.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
О том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент Луны
06.11.2020 00:07 / НаукаОбратим внимание на предположение сотрудников Обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии. Они считают,...
Пассажиры финского парома, который сел на мель, ждали спасения
05.11.2020 23:51 / ПроисшествияВ Финляндии проводилась масштабная спасательная операция. Суть в том, что пассажирский паром Viking Amorella с...
О том, что сборная России по хоккею разгромила финнов молодежным составом
05.11.2020 23:44 / СпортРечь идет о матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. В этот раз сборная России выступала в г...
О том, что ЕС и Китай подписали соглашение на предмет защиты региональных продуктов
05.11.2020 22:32 / ЭкономикаРанее власти КНР и ЕС подписали соглашение, которое касалось защиты региональных продуктов....
Утечку российского газа по причине разгерметизации трубопровода на Украине взяли под контроль
05.11.2020 22:28 / В миреВ сельсовете поселка Чабаны, Киевская область, сообщили о том, что вместе с представителями чрезвычайных служб...
Эксперт: ЗОЖ экономически выгоден
05.11.2020 22:07 / ОбществоОтказ от вредных привычек и правильное питания экономически выгодные в финансовом плане. Это мнение принадлежи...
О том, что в Петербурге ожидают пика коронавируса к началу зимы
05.11.2020 21:55 / ОбществоВласти Санкт-Петербурга проинформировали общественность о продолжении роста заболеваемости COVID-19 до начала ...
О том, что в планах Швейцарии привлечь военных для борьбы с пандемией
04.11.2020 23:04 / ОбществоПредставители Федерального совета Швейцарии озвучили решение задействовать приблизительно 2 300 военных в меро...
Представители Минздрава о том, что князь Владимир и Ярослав Мудрый умерли от рака
04.11.2020 22:57 / ОбществоОбратим нимание на мнение главного внештатного специалиста-онколога Минздрава Андрея Каприна. Он ранее завил, ...
Ученые о снижающих риск рака продуктах
04.11.2020 22:27 / ОбществоДля того, чтобы оказать помочь человеку избежать заболеваний раком и проблем с сердцем спрециалисты говорят, ч...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар