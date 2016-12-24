В Ростовской области пожар на огромном складе пивных бутылок





В региональном МЧС уведомляют, что пожару присвоен третий ранг сложности: "Поступило сообщение о загорании на складе хранения пивной тары (пластиковая) по адресу: Батайск, улица Пушкина, 30. Здание кирпичное площадью 750 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №3".





По данным эмчеэсников, погибших и пострадавших вследствие инцидента нет.





Текст: Е. Скобелева