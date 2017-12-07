Обнаружена самая древняя сверхмассивная черная дыра во Вселенной

Обратим внимание, что масса черной дыры приравняется к 800 миллионам масс Солнца. Ее удалось открыть, используя телескоп Магелланова в обсерватории Лас-Кампанас, Чили; большой бинокулирный телескоп в Аризоне и телескоп обсерватории Джемини, что на Гавайях.







Несколько слов о квазаре и его черной дыре, что расположены в 13,1 миллиарда световых лет от Солнечной системы. Их название следующее: - ULAS J1342+0928. До их ранее обнаруженная самая древняя пара считалась ULAS J1120+0641. Известно, что эти квазар и черная дыра появились практически через 750 миллионов лет после того, как произошел Большой взрыв. Они расположены в 13,04 миллиарда световых лет от нашей планеты.





Текст: Т. Сокот



