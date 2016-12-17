Китай больше не финансирует проект по строительству нового коллайдера

Китай решил прекратить финансирование программы по созданию собственного коллайдера следующего поколения. Как минимум это решение останется действительным до 2020 года.







Заявку группы специалистов из Института изучения физики высоких энергий Академии наук Китая о том, чтобы ее включить в бюджет пятилетнего плана хозяйственно-экономического развития страны на 2016-2020 гг. $115 млн на строительство электрон-позитронного коллайдера отвергла Государственная комиссия по развитию и реформам. Учреждению смогло получить от властей только грант. Его размер составил $5 млн по линии Министерства науки и техники. Он необходим, чтобы продолжить изучение проблемы.





Напомним, что несколько месяцев тому назад, сентябрь текущего года, американский физик, нобелевский лауреат китайского происхождения Ян Чжэньнин раскритиковал стремление КНР заниматься строительством собственного самого большого коллайдера. Это решение аргументируется позицией высоких затрат, которые необходимы для закупки оборудования за рубежом. Еще одна позиция почему это не возможно – наличие в Китае более насущных проблем, например, такой как бедность.





Напоним, что глава потерпевшего неудачу Института изучения физики высоких энергий Ван Ифан обратил внимание на то, что не знает, насколько повлияло высказывание авторитетного ученого на решение властей.





Ифан высказался по этому поводу следующим образом: - "многим просто не известно, насколько сильно вопросы изучения физики высоких энергий могут воздействовать на промышленный прогресс, - добавил он. - Это многообещающий проект, который поможет Китаю и миру совершить великие открытия. Изначально он задумывался как международный с 30-процентным участием иностранных инвесторов".





Китайский физик не потерял надежду, чтобы получить финансирование. Он считает, что КНР нуждается в устройстве нового поколения, которое смогло бы превзойти по характеристикам Большой адронный коллайдер в Женеве, конкурируя с соответствующими японскими и европейскими разработками в заданной сфере.





Текст: Т. Сокот



