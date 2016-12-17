Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Китай больше не финансирует проект по строительству нового коллайдера

Рейтинг: 3.0/5 (1 голос)

Китай больше не финансирует проект по строительству нового коллайдера

17.12.2016 09:31 / В мире / Прочли: 111 человек

Госкомиссия по развитию и реформам приняла решение отклонить заявку ученых о включении в бюджет страны $115 млн. Именно такая сумма необходима для осуществления проекта.

Китай решил прекратить финансирование программы по созданию собственного коллайдера следующего поколения. Как минимум это решение останется действительным до 2020 года.

Заявку группы специалистов из Института изучения физики высоких энергий Академии наук Китая о том, чтобы ее включить в бюджет пятилетнего плана хозяйственно-экономического развития страны на 2016-2020 гг. $115 млн на строительство электрон-позитронного коллайдера отвергла Государственная комиссия по развитию и реформам. Учреждению смогло получить от властей только грант. Его размер составил  $5 млн по линии Министерства науки и техники. Он необходим, чтобы продолжить изучение проблемы.

Напомним, что несколько месяцев тому назад, сентябрь текущего года, американский физик, нобелевский лауреат китайского происхождения Ян Чжэньнин раскритиковал стремление КНР заниматься строительством собственного самого большого коллайдера. Это решение аргументируется позицией высоких затрат, которые необходимы для закупки оборудования за рубежом. Еще одна позиция почему это не возможно – наличие в Китае более насущных проблем, например, такой как бедность.

Напоним, что глава потерпевшего неудачу Института изучения физики высоких энергий Ван Ифан обратил внимание на то, что не знает, насколько повлияло высказывание авторитетного ученого на решение властей. 

Ифан высказался по этому поводу следующим образом: - "многим просто не известно, насколько сильно вопросы изучения физики высоких энергий могут воздействовать на промышленный прогресс, - добавил он. - Это многообещающий проект, который поможет Китаю и миру совершить великие открытия. Изначально он задумывался как международный с 30-процентным участием иностранных инвесторов".

Китайский физик не потерял надежду, чтобы получить финансирование. Он считает, что КНР нуждается в устройстве нового поколения, которое смогло бы превзойти по характеристикам Большой адронный коллайдер в Женеве, конкурируя с соответствующими японскими и европейскими разработками в заданной сфере.

Текст: Т. Сокот 

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолетаВ аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
17.12.2016 22:56 / Происшествия
В московском аэропорту Шереметьево крылом в крыло столкнулись два аэробуса А321. В пресс-службе аэропорта уточ...
Землетрясение, магнитуда которого 8,0, произошло в Папуа - Новой ГвинееЗемлетрясение, магнитуда которого 8,0, произошло в Папуа - Новой Гвинее
17.12.2016 22:24 / Происшествия
Информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует. ...
В Домодедово вынужденно сел самолет, пилот которого потерял сознаниеВ Домодедово вынужденно сел самолет, пилот которого потерял сознание
17.12.2016 21:50 / Происшествия
В московском воздушном причале приземлился лайнер, один из пилотов которого находился в бессознательном состоя...
В результате ДТП в Псковской области погибли граждане ВьетнамаВ результате ДТП в Псковской области погибли граждане Вьетнама
17.12.2016 21:27 / Происшествия
Всего в результате аварии погибли пять человек. Это граждане Вьетнама. Еще восемь человек пострадали. В настоя...
В Бразилии в результате ДТП с участием школьного автобуса погибли сразу три человекаВ Бразилии в результате ДТП с участием школьного автобуса погибли сразу три человека
17.12.2016 21:18 / Происшествия
Есть жертвы ДТП - две школьницы и одна из сопровождающих....
Ученые: проехаться на велосипеде на работу вовсе не полезно, а смертельно опасно для здоровьяУченые: проехаться на велосипеде на работу вовсе не полезно, а смертельно опасно для здоровья
17.12.2016 20:54 / Наука
Исследователи развенчали миф о пользе поездок на работу двухколесным транспортом. Крутить педали в городе вовс...
Обама обозвал Россию слабой страной, производящей только нефть, газ и оружиеОбама обозвал Россию слабой страной, производящей только нефть, газ и оружие
17.12.2016 20:40 / Политика
Похоже, последнюю свою речь в должности президента пока еще лидер США решил посвятить большей частью оскорблен...
В США на борту авиалайнера произошло возгорание В США на борту авиалайнера произошло возгорание
17.12.2016 20:27 / Происшествия
Причина случившегося: электронная сигарета. Пострадавшие на борту воздушного судна отсутствуют. Всего на борту...
На юго-западе Москвы случился пожарНа юго-западе Москвы случился пожар
17.12.2016 19:40 / Происшествия
Горело здание научного центра медицины. Какие-либо сведения о пострадавших отсутствуют. ...
Приблизительно 600 заключенных принимают участие в бунте в английской тюрьмеПриблизительно 600 заключенных принимают участие в бунте в английской тюрьме
17.12.2016 19:29 / Происшествия
Ранены оказались минимум трое заключенных. ...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100