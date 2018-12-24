На открытии торгов на Мосбирже начал укрепляться рубль

Рубль существенно укрепился к бивалютной корзине. Это данные торгов.



Несколько слов о сделках по доллару. Они стартовали на ЕТС в следующем диапазоне – от 68,49-68,65 руб.

Согласно итогам первой минуты торгов курс американской валюты был следующим: он составил 68,6 руб., опустившись таким образом на 24,25 коп. Это данные сравнения относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Что касается курса евро, он был следующим - 78,05 руб. Таким образом, он оказался на 18,5 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Также изменилась стоимость бивалютной корзины. Она уменьшилась на 21,66 коп. до 72,85 руб.

Текст: Т. Сокот



