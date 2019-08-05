Госдума на предмет ужесточения наказаний за «пьяные ДТП» с жертвами

Было сказано, что депутаты фактически приравняли к умышленному убийству аварию, котрую человек совершил в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения. Такая авария повлекла за собой либо серьезные травмы либо гибель иных людей.







Поэтому сейчас за причинение столь тяжкого вреда здоровью в ходе при «пьяного ДТП» грозит лишение свободы на срок в пределах до 7 лет. За гибель человека планируют лишить свободы на срок до 12 лет, в то время как за смерть двух и более лиц — до 15 лет.





Текст: Т. Сокот



