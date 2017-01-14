Голливуд: Джонни Депп снова стал холостяком

Депп должен заплатить бывшей супруге 7 миллионов долларов. Выплачивать деньги Эмбер он может неравными траншами, но вся сумма должна быть перечислена на ее счет не позднее ноября 2018 года.



Джонни Деппу, по решению суда, остается вся его собственность и недвижимость. А Херд, кроме денег, получит двух йоркширских терьеров, лошадь и автомобили «Range Rover» 2015 года выпуска и «Ford Mustang» 1968-го.

Напомним, 53-летний актер и его 30-летняя коллега по цеху поженились в феврале 2015 года. Уже в мае 2016-го супруга подала на развод, обвинив мужа в избиении. Суд запретил Деппу приближаться к женщине, актер высказывал мысли, что жена просто хочет нажиться на процессе по расторжению брака. Однако Эмбер почти сразу заявила, что все деньги, полученные от Джонни, она отдаст на благотворительность.

Текст: Е. Скобелева