80 человек в числе погибших в уличных боях в столице Йемена

Известно, что в результате этих столкновений погибло очень много людей - 80 человек.



Кстати, верх в боях удалось одержать сторонникам экс-президента. Обратим внимание, что под их контролем большая часть кварталов в йеменской столице.

Текст: Т. Сокот



