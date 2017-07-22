Происшествие в Самарской области: автобус столкнулся с фурой
22.07.2017 19:16 / Происшествия / Прочли: 248 человек
В результате ДТП пострадали люди - 10 человек.
Речь идет о рейсовом автобусе, который столкнулся с грузовым автомобилем в Самарской области. В результате случившегося пострадали десять человек. Это сообщение принадлежит пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
В СМИ обнародована следующая информация, которую представила пресс-служба: "по предварительным данным, сегодня в 03:00 мск на федеральной трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе водитель рейсового автобуса Volvo не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой. Пострадали десять человек, двое из них несовершеннолетние".
Всего в транспортном средстве было 42 пассажира.
Врачи госпитализировали троих пострадавших. Остальным оказали амбулаторную помощь.
По факту ДТП начата доследственная проверка.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Переживание смерти: все ли испытывают подобные чувства?
30.07.2017 14:09 / НаукаВсе ли люди испытывают подобные столь близкие к смерти переживания? Смерть человека – неожиданное событие, тем...
В результате ДТП на Кубани погибли люди
30.07.2017 13:47 / ПроисшествияРечь идет о гибели пяти человек в результате столкновения ВАЗ-2107 и Mercedes, травмирован еще один. ...
Безопасное наблюдение за солнечным затмением: советы специалистов
30.07.2017 13:37 / ОбществоСолнечное затмение будет видно через Северную Америку в течение 2-3 часов в понедельник, 21 августа 2017 года....
Защита МКС: за траекторией полета МКС наблюдают наземные службы США и России
30.07.2017 13:24 / В миреЗа траекторией полета МКС постоянно наблюдают наземные службы США и России. ...
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса под Саратовом погиб один человек
30.07.2017 10:51 / ПроисшествияТравмированы оказались еще 11 человек. ...
На МКС планируют установить датчик космического мусора
30.07.2017 10:39 / В миреЭтот датчик будет находиться на передней по направлению полета части станции. Его функциональное предназначени...
Перед вылетом из Финляндии в самолет Путина погрузили ящики с финской водкой
30.07.2017 03:14 / ОбществоПеред тем как покинуть скандинавскую страну, багажное отделение российского дипломатического самолета заполнил...
Дженнифер Анистон впервые после «Друзей» снимается в сериале
30.07.2017 02:44 / КиноЗвезда мегапопулярного сериала девяностых решилась отвлечься от большого кино и снова сняться в «долгоиграющей...
Удивили: в США причины санкций против России преподнесли едва ли не как акт дружбы
30.07.2017 02:24 / ПолитикаВ Белом доме удивили своим пояснением введения новых усиленных антироссийских санкций....
Джордж Клуни намерен засудить желтое издание, чьи папарацци сфотографировали его новорожденных близнецов
30.07.2017 01:58 / КиноГолливудский актер пришел в ярость, когда на страницах таблоида напечатали снимки его полуторамесячных детей....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар