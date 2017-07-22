Происшествие в Самарской области: автобус столкнулся с фурой

Речь идет о рейсовом автобусе, который столкнулся с грузовым автомобилем в Самарской области. В результате случившегося пострадали десять человек. Это сообщение принадлежит пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.







В СМИ обнародована следующая информация, которую представила пресс-служба: "по предварительным данным, сегодня в 03:00 мск на федеральной трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе водитель рейсового автобуса Volvo не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди фурой. Пострадали десять человек, двое из них несовершеннолетние".





Всего в транспортном средстве было 42 пассажира.





Врачи госпитализировали троих пострадавших. Остальным оказали амбулаторную помощь.





По факту ДТП начата доследственная проверка.





Текст:

Т. Сокот



