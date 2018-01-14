Массированный артиллерийский обстрел: турецкими военными обстреляны позиции курдов в Сирии

Масированный артиллерийский обстрел случился на фоне заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые касались темы террористов в Сирии. Эрдоган по этому поводу высказался следующим образом: - «Если террористы в Африне не сдадутся, то мы уничтожим их».







Напомним, что ранее МИД Турции вызвал послов России и Ирана. Это было необходимо, чтобы дать объяснения по поводу действий правительственных сил Сирии. Они, якобы, нарушают режим перемирия в зоне деэскалации в Идлибе. Вот как эту ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что войска Башара Асада наносят удары по позициям умеренной оппозиции. Предлог – борьба с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» .





Обратим внимание на тот момент, что Эрдоган пригрозил начать операцию в Сирии против YPG на протяжении недели.





Текст: Т. Сокот