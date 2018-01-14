Массированный артиллерийский обстрел: турецкими военными обстреляны позиции курдов в Сирии
14.01.2018 10:49 / В мире / Прочли: 242 человек
Речь идет о вооруженных силах Турции, которые подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов. Это произошло в районе Африн.
Масированный артиллерийский обстрел случился на фоне заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые касались темы террористов в Сирии. Эрдоган по этому поводу высказался следующим образом: - «Если террористы в Африне не сдадутся, то мы уничтожим их».
Напомним, что ранее МИД Турции вызвал послов России и Ирана. Это было необходимо, чтобы дать объяснения по поводу действий правительственных сил Сирии. Они, якобы, нарушают режим перемирия в зоне деэскалации в Идлибе. Вот как эту ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что войска Башара Асада наносят удары по позициям умеренной оппозиции. Предлог – борьба с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» .
Обратим внимание на тот момент, что Эрдоган пригрозил начать операцию в Сирии против YPG на протяжении недели.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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