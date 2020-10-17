Выборы в Новой Зеландии: Лейбористская партия Джасинды Ардерн одержала убедительную победу









Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн одержала убедительную победу на всеобщих выборах в стране.





При подсчете большинства бюллетеней Лейбористская партия Ардерн получила 49% голосов. По прогнозам, она получит редкое явное большинство в парламенте.





Оппозиционная правоцентристская Национальная партия, в настоящее время имеющая 27% голосов, признала свое поражение в субботнем опросе.





Первоначально голосование должно было состояться в сентябре, но его отложили на месяц после возобновления вспышки Covid-19.





В ходе досрочного голосования, которое началось 3 октября, уже проголосовало более миллиона человек.





Новозеландцев также попросили проголосовать на двух референдумах одновременно с всеобщими выборами.





Текст: Т. Сокот



