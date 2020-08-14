ВЦИОМ о том, что 84% россиян тревожит экономический кризи





Что касается участников опроса, то их спрашивали мнения о том, наступил ли пик кризиса - "переживаем сейчас самые тяжелые времена" - или все уже позади либо, наоборот, впереди.

О будущих трудностях общественность проинформировали 70% респондентов. Еще 14% были уверены в том, что наиболее трудное время - сейчас. И лишь 4% опрошенных говорят, что самое сложное осталось позади. 3% сказали, что кризиса в стране нет.

Текст: Т. Сокот



