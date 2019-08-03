В Исландии планируют открыть мемориал первому растаявшему леднику – ученые

Мемориальную доску открыют в честь ледника Окйёкюдль. Это был первый приблизительно из 400 ледников страны потерявшим свой статус.



Напомним, что 100 лет назад этот ледник покрывал 15 кв. км горного склона. Его толщина была 50 м. Сейчас он покрывает приблизительно 1 кв.км. Его толщина 15 м.

Ученые говорят, что в ближайшие 200 лет все ледники повторят его судьбу.

На доске написано следующее: «этот памятник — признание нашего осознания того, что происходит и что нужно сделать», — написано на доске.

Текст: Т. Сокот



