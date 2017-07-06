Происшествие в Бостоне: в толпу врезался автомобиль
06.07.2017 12:44 / Происшествия / Прочли: 274 человек
В результате случившегося пострадали сразу десять человек. В полиции обратили внимание на то, что действия водителя не были непреднамеренными.
Десять человек пострадали в результате наезда такси на группу людей в аэропорту Бостона. Это сообщение принадлежит представителям полиции. Всех пострадавших доставили в больницу. У них травмы разной степени тяжести.
О происшествии в СМИ представлена следующая информация. Очевидцы сообщили, что автомобиль потерял управление. Транспортное средство врезалось в группу людей у здания аэропорта.
Предварительные данные расследования свидетельствуют о том, что основная причина инцидента - ошибка водителя. Дело в том, что он вместо педали тормоза нажал на газ.
Последствия происшествия прокомментировали в Управлении полиции Массачусетса, обратив внимание на то, что водитель такси действовал непреднамеренно.
В управлении сообщили, что в настоящий момент "причина происшествия расследуется. На данном его этапе нет информации, которая указывает на то, что наезд был умышленным. Полиция штата в настоящий момент допрашивает водителя такси".
Известно, что "десять человек получили ранения и травмы различной тяжести". Их доставили в главную больницу Массачусетса, медицинский центр Тафтса и иные медучереждения.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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