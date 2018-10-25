Представители пресс-службы АО «Водный союз»: курган оставят на трое суток без воды

Причина: ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы АО «Водный союз».



Ситуацию прояснили в компании, сообщив о том, что прекратят подачу воды с 21 часа 1 ноября. Возобновить работу планируют уже на утро воскресенья.

Обратим внимание, что на период отключения планируют выполнить максимальное количество работ. К огромному сожалению, большинство из них не проводились с момента строительства сетей.

Текст: Т. Сокот



