Покупка и аренда бытовок в России
14.12.2016 12:44 / Экономика / Прочли: 99 человек
При строительстве дома, бытовки это замечательное временное жилье для рабочих. После строительства их можно использовать не менее эффективно и для других нужд.
Не просто так такие вспомогательные конструкции из дерева и метала называют "бытовками", ведь они предназначены для бытовых дел и отдыха. Компания "Бытовкин" продает бытовки разных видов конструкций и их вариаций. С 1997 года компания заняла лидирующее место на российском рынке в этой отросли. Одно из больших преимуществ - собственное производство. Компания производит качественные строительные вагончики, дачные временные конструкции и финские садовые домики.
Как купить?
С помощью официального сайта компании, заказать бытовки с доставкой на дом не составит трудностей. Это можно сделать самостоятельно, оставив заявку на выбранный товар, или же с помощью консультантов. Нужно позвонить по номеру, который указан на сайте и работник поможет решить возникшие вопросы. Если же Вы решили заказать самостоятельно, удобный интерфейс сайта упростит задачу. Для начала нужно перейти в раздел "Продажа бытовок" где представлены такие их виды:
- Дачные;
- Строительные;
- Металлические;
- Деревянные;
- Садовые и так далее.
Ассортимент изготовляемых конструкций велик. К каждому товару имеются фото в готовом виде и схема с размерами. Из чего сделана крыша и какой размер окна можно узнать в технических характеристиках. Цены указаны в зависимости от размера конструкции и ее комплектации. Нажав кнопку "Заказать бытовку", будет создана заявка и с вами вскоре свяжется консультант.
Как арендовать?
Нужно разместить рабочих, но не хочется тратить круглую сумму на покупку бытовки? Ведь ее потом просто не куда деть. Компания "Бытовкин" предоставляет услуги по аренде. Это не только удобно, но и экономично. Аренда отличается от покупки тем, что после назначенного срока, конструкцию нужно вернуть обратно.
Выбрав доступный товар, нужно так же оставить заявку с полным перечнем данных.
Доставка
Для перевозки бытовок, ларьков и других больших конструкций, компания использует современное оборудование и грузовики. Доставкой занимаются профессиональные водители, которые отлично ориентируются в просторах России. Из-за большого веса хозблоков, их необходимо надежно зафиксировать. Для этого используются стропы и дополнительные перетяжки, если такие требуются. Благодаря этому, товар доставляется в целости и сохранности. Производить доставку можно не только автотранспортом, но и:
- авиаперевозкой;
- железнодорожным транспортом;
- буксированием при помощи полозьев.
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Источник: LadyVenus.ru
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