Покупаем дробилку отходов









Преимущества современных дробилок





Основным преимуществом дробилок для пищевых отходов является тот факт, что кухни, которые были, есть и будут самым посещаемым местом в квартире, остаются чистыми и удобными, без неприятного запаха. Пищевые остатки – не только место распространения различных бактерий, но также средство привлечения для грызунов и насекомых.

Большинство современных типов дробилок для отходов характеризуются высокой производительностью (они способны дробить скорлупу, орехи или небольшие кости), а также простотой обслуживания и длительным сроком службы.





На что обратить внимание при выборе?





При выборе дробилки следует учитывать не только цену, но и материал, из которого она сделана. Наиболее подходящими являются массивные осветленные материалы, обеспечивающие высокую компактность продукта и, прежде всего, легкую, безопасную и быструю установку. Оборудование следует выбирать у проверенных компаний, ведь это также и гарантийное, и постгарантийное обслуживание. Решетка дробилка имеет множество параметров подбора, такие как мощность двигателя, скорость вращения ведущего и ведомого валов, и т.д. При выборе также следует проверять наличие антикоррозионного покрытия, поскольку ржавчина материала является одной из наиболее распространенных причин их поломки.





Принцип работы





Высококачественные дробилки отходов должны перерабатывать такие пищевые продукты, как фруктовые и овощные очистки, мясные продукты, кости, скорлупу орехов и яиц, выпечку, макаронные изделия и рис, а также рыбные кости и бумажные салфетки. Все отходы измельчаются в частицы размером с рисовое зерно, которые легко сливаются в сточные воды. Из-за мелкого крошения отходы не привлекают различных грызунов в канализацию, и очень быстро разлагаются в очистных сооружениях. Измельчение продуктов не только гигиенично, но и экологически безопасно.