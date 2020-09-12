О том, что в Японии создали пластиковые пакеты, которые разлагаются в морской воде
12.09.2020 22:18 / В мире / Прочли: 1031 человек
В Японии специалистами разработаны пластиковые пакеты, способные практически полностью разлагаться в морской воде.
Эти пакеты создают из специального материала. Он никак не отличается от обычного полиэтилена. В его составе сахарный тростник. Представители японской корпорации Mitsubishi Chemical говорят, что всего нужен год для того, чтобы пакеты полностью растворились в морской воде.
Разработчики уверены, что их изобретение окажет существенную помощь в борьбе за сокращение пластикового мусора в морях и океанах. В компании занимаются подготовкой для массового производства при сотрудничестве с национальными компаниями.
Напомним, что с 1 июля 2020 года японские магазины в обязательном порядке взимают плату за пластиковые пакеты для товаров.
Власти Японии уверены, что мера сократить объемы пластикового мусора в стране и рядышком с берегом. Местных жителей призвали поользоваться собственными сумками вместо использования пластиковых.
Учитывая данные ООН, на Земле каждый год производится 300 млн тонн пластикового мусор. Однако приблизительно 8 млн тонна объема попадает в мировой океан. Микропластик заглатывают рыбы, моллюски. Сегодня это глобальная проблема глобального масштаба.
В Японии ближе к 2050 полностью исключат попадание мусора в океан с территории страны.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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