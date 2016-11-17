На космодроме Восточный, Амурская область, финишировала трансазиатская экспедиция
17.11.2016 09:18 / Общество / Прочли: 98 человек
К этому времени участники уже осмотрели объекты космодрома. Это технический и стартовый комплексы, в том числе и город Циолковский.
Участники трансазиатской экспедиции Amarok смогли преодолеть 14,8 тыс. км по территории семи государств, финишируя на космодроме Восточный, Амурская область. Это сообщение Светланы Глущенко, пресс-секретаря ФГУП "Спецстройтехнологии" (при Спецстрое России).
Глущенко сообщила, что "участники экспедиции осмотрели объекты космодрома - стартовый и технический комплексы, а также город Циолковский. В будущем наукограде они встретились с его строителями".
Одновременно в пресс-службе ФГУП сообщили, что "центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" добавив, что на самом космодроме участниками экспедиции осмотрены монтажно-испытательные корпуса. Напомним, что именно здесь готовят к старту ракеты-носители и космические аппараты.
Несколько слов об автопробеге Amarok. Он стартовал в октябре текущего года в Астрахани. 20 его участников на протяжении 37 дней преодолели 14,8 тыс. км. Они перемещались по территории России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая и Монголии, повторив, практически, таким образом, пути легендарных путешественников Николая Пржевальского, Марко Поло и Петра Семенова-Тян-Шанского.
Что касается космодрома Восточный – это первый российский гражданский космодром, который расположен в Амурской области рядом с будущим наукоградом Циолковский. Его строительство началось в 2012 году. Оно заняло менее четырех лет. Уже в апреле текущего года с космодрома производился первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. О перспективе космодрома Восточный следует сказать, что он обеспечит полный доступ России в космическое пространство, уменьшив таким образом зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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