На космодроме Восточный, Амурская область, финишировала трансазиатская экспедиция

Участники трансазиатской экспедиции Amarok смогли преодолеть 14,8 тыс. км по территории семи государств, финишируя на космодроме Восточный, Амурская область. Это сообщение Светланы Глущенко, пресс-секретаря ФГУП "Спецстройтехнологии" (при Спецстрое России).







Глущенко сообщила, что "участники экспедиции осмотрели объекты космодрома - стартовый и технический комплексы, а также город Циолковский. В будущем наукограде они встретились с его строителями".





Одновременно в пресс-службе ФГУП сообщили, что "центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" добавив, что на самом космодроме участниками экспедиции осмотрены монтажно-испытательные корпуса. Напомним, что именно здесь готовят к старту ракеты-носители и космические аппараты.

Несколько слов об автопробеге Amarok. Он стартовал в октябре текущего года в Астрахани. 20 его участников на протяжении 37 дней преодолели 14,8 тыс. км. Они перемещались по территории России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая и Монголии, повторив, практически, таким образом, пути легендарных путешественников Николая Пржевальского, Марко Поло и Петра Семенова-Тян-Шанского.





Что касается космодрома Восточный – это первый российский гражданский космодром, который расположен в Амурской области рядом с будущим наукоградом Циолковский. Его строительство началось в 2012 году. Оно заняло менее четырех лет. Уже в апреле текущего года с космодрома производился первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. О перспективе космодрома Восточный следует сказать, что он обеспечит полный доступ России в космическое пространство, уменьшив таким образом зависимость отечественной космонавтики от расположенного в Казахстане Байконура.





Текст:

Т. Сокот



