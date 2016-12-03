На кладбище под Москвой нашли убитым восьмилетнего мальчика
03.12.2016 18:31 / Происшествия / Прочли: 72 человек
В Подмосковье на одном из погостов сделали страшную находку: тело восьмилетнего школьника лежало в овраге. Подозреваемый в убийстве ребенка в настоящее время задержан и дает показания. На фигуранта возбуждено уголовное дело.
Как уведомили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Московской области расследуют убийство восьмилетнего мальчика. В настоящий момент подозреваемый арестован и заключен под стражу.
В ведомстве рассказали, что в одно из отделений полиции Домодедовского района пришла за помощью здешняя жительница: накануне пропал ее восьмилетний сын. Женщина написаа заявление об исчезновении ребенка.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий мальчик был найден - к сожалению, уже без признаков жизни. Тело мальчика лежало в лесополосе неподалеку од одного из домодедовских кладбищ. Правоохранитеи установили причастность к гибели ребенка 36-летнего местного жителя.
Сейчас следователи собирают достаточную базу доказательств, изобличающих убийцу. Подозреаемый в убийстве ребенка закючен под стражу. На него открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство малолетнего". Следственные действия нацелены на установление обстоятельств произошедшего преступления.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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