На кладбище под Москвой нашли убитым восьмилетнего мальчика





В ведомстве рассказали, что в одно из отделений полиции Домодедовского района пришла за помощью здешняя жительница: накануне пропал ее восьмилетний сын. Женщина написаа заявление об исчезновении ребенка.





В ходе оперативно-разыскных мероприятий мальчик был найден - к сожалению, уже без признаков жизни. Тело мальчика лежало в лесополосе неподалеку од одного из домодедовских кладбищ. Правоохранитеи установили причастность к гибели ребенка 36-летнего местного жителя.





Сейчас следователи собирают достаточную базу доказательств, изобличающих убийцу. Подозреаемый в убийстве ребенка закючен под стражу. На него открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство малолетнего". Следственные действия нацелены на установление обстоятельств произошедшего преступления.





Текст: Е. Скобелева