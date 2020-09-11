Мигранты из Мории и жители греческих островов активно протестуют против нового лагеря





Почти 13 000 человек жили в нищете в перенаселенном лагере Мория и отчаянно пытаются покинуть остров.

Жители острова также выступают против реконструкции лагеря и перекрывают дороги, чтобы остановить доставку гуманитарной помощи.

Греческая армия уже приступила к обустройству подменного жилья.

После пожара в среду семьи спят на полях и на дорогах, поскольку власти изо всех сил пытаются найти для них жилье.

Изначально лагерь Мория был рассчитан на 3000 мигрантов. Здесь приютили людей из 70 стран, в основном из Афганистана.

В пятницу мигранты и беженцы подошли к полицейским заграждениям, блокирующим дорогу из лагеря Мория, держали знаки, призывающие к «свободе» и противостоящие строительству нового лагеря.

Местные жители также оказывают сильное сопротивление созданию нового лагеря для их размещения.

«Нам не нужен еще один лагерь, и мы будем выступать против любых строительных работ», - сказал местный лидер Вангелис Виолатзис. «Мы сталкиваемся с этой ситуацией уже пять лет, пора другим нести это бремя».

Текст: Т. Сокот



