Мигранты из Мории и жители греческих островов активно протестуют против нового лагеря
11.09.2020 23:22 / В мире / Прочли: 1044 человек
Тысячи мигрантов и беженцев, оставшихся без крова после пожара на греческом острове Лесбос, протестуют против строительства нового лагеря.
Почти 13 000 человек жили в нищете в перенаселенном лагере Мория и отчаянно пытаются покинуть остров.
Жители острова также выступают против реконструкции лагеря и перекрывают дороги, чтобы остановить доставку гуманитарной помощи.
Греческая армия уже приступила к обустройству подменного жилья.
После пожара в среду семьи спят на полях и на дорогах, поскольку власти изо всех сил пытаются найти для них жилье.
Изначально лагерь Мория был рассчитан на 3000 мигрантов. Здесь приютили людей из 70 стран, в основном из Афганистана.
В пятницу мигранты и беженцы подошли к полицейским заграждениям, блокирующим дорогу из лагеря Мория, держали знаки, призывающие к «свободе» и противостоящие строительству нового лагеря.
Местные жители также оказывают сильное сопротивление созданию нового лагеря для их размещения.
«Нам не нужен еще один лагерь, и мы будем выступать против любых строительных работ», - сказал местный лидер Вангелис Виолатзис. «Мы сталкиваемся с этой ситуацией уже пять лет, пора другим нести это бремя».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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