Деток из детского сада в Москве эвакуировали по причине короткого замыкания

Короткое замыкание в электрощите произошло в одном из детских садов на юго-западе Москвы, поэтому деток из этого учреждения эвакуировали. Эвакуированных деток проверяли по спискам, после чего их вернут в помещения.







В настоящий момент проводится проветривание помещений детского сада.





Что касается причины случившегося – это замыкание электропроводов. Причина этого замыкания сейчас устанавливается. Таково сообщение пресс-службы столичного МЧС.





Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "замыкание электропроводов произошло в электрощите в детском саду, расположенном на улице Шверника. До прибытия сотрудников МЧС администрация провела эвакуацию детей, пострадавших в результате инцидента нет".





Напомним, что подобный инцидент случился накануне в одном из детских садов, северо-восток Москвы. В результате задымления, которое было вызвано коротким замыканием в элетрощитке, эвакуировали приблизительно 200 детей. Пострадавших тогда тоже не было.





Текст:

Т. Сокот



